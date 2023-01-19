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Яркую комету и туманность с конской головой запечатлели псковские астрономы-любители. ФОТО

Комету C/2022 E3 (ZTF) запечатлели псковские астрономы-любитель. Снимки опубликованы в группе «Астро Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов

Комета была открыта в марте прошлого года. Её удалось сфотографировать над звонницей Троицкой церкви в деревне Доможирка Гдовского района.

Фото: Петр Митрофанов

Сейчас комета движется по внутренней области Солнечной системы. 12 января она достигла перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки, а 1 февраля пройдет на минимальном расстоянии от Земли. В этот день планету и C/2022 E3 будут разделять «всего лишь 42 миллиона километров (менее трети расстояния от Земли до Солнца)».

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Впервые С/2022 Е3 запечатлела широкоугольная камера для обзора неба по программе ZTF (Zwicky Transient Facility – установка для обнаружения транзиентных объектов имени Цвикки). Комету отнесли к классу долгопериодических, а с тех пор она заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса – незаходящему созвездию северного полушария.

Фото: Андрей Алекксеев

Комета достигает наивысшей точки на небе перед рассветом. К концу января она перестанет заходить за горизонт и будет видна между астеризмами Большой Ковш и Малый Ковш в вечернее время.

Фото: Андрей Алексеев

Другой астроном-любитель Андрей Алексеев сфотографировал туманность «Факел» и конскую голову.