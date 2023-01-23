Общество

Псковские зооволонтеры спасают кошку с гнойной слюной

Псковские зооволонтеры спасают кошку с гнойной слюной. Об этом зоозащитники сообщили в группе «Зоозащита. Им нужна помощь».

Фото: Юлия Риттер

«По адресу Юбилейная, 71-74 живет кошка с проблемами в челюсти. Ещё летом кормилица заметила подтекание слюны и трудное кормление. Сейчас кошке стало совсем плохо! Слюна течет уже с гноем! Запах. Кошка очень хочет кушать, но не может! Это не калицивироз ! Это что-то или с зубами, или с костями челюсти, или просто что-то застряло (воткнулось) между зубов, так как кошка постоянно пытается лапкой что-то вытащить изо рта», - рассказали зоозащитники.

Сейчас кошка находится на передержке у волонтера Юлии Риттер. По словам девушки, у кошки запущенный калицивироз, вывих и абсцесс зуба, от чего происходит сильное воспаление.

«Добрая женщина в возрасте уже отвезла кошку в клинику, чтобы назначили лечение, но взять кошку с инфекцией к себе домой никак не может, а лечение на улице "лучше, чем ничего", но не так эффективно, тем более ей прописаны уколы. Поэтому Муся забрана в мой пункт передержки на лечение», - сообщила Юлия Риттер.