Общество

Профсоюз помог псковскому медику досрочно выйти на пенсию

Медицинскому работнику в Псковской области назначили досрочную пенсию благодаря помощи профсоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Медицинский работник обратился с иском в Псковский городской суд. Он просил обязать отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении – как 1 год за 1 год и 6 месяцев – период с 1 сентября 1996 года по 14 июля 1997 года (прохождение клинической интернатуры по специальности «Акушерство и гинекология») и назначить ему досрочную страховую пенсию по старости.

Суд удовлетворил требования в полном объёме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.