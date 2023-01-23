Общество

Порядка 60 кг дробленой ели передали экоактивисты псковскому подворью

Порядка 60 кг дробленой ели передали экоактивисты псковскому подворью «Птичий дворик». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал создатель проекта «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.

Фото здесь и далее: Максим Сотник

«Всего нам удалось собрать почти 50 елей, из которых мы смололи около 60 кг еловой стружки. Сегодня дробленую массу отправили в "Птичий дворик"», - рассказал Максим Сотник.

Он также рассказал, что дробленую ель используют для подкормки животных, вываривая отвар, который потом дают пить крупным рогатым животным, например, оленям.

«Акция проходила три дня возле торгового центра "Империал" и дополнительно на улицах Никольской и Владимирской, где жители оставляли елки у площадок, чтобы мы могли приехать и забрать. Главным условием было, чтобы ель была без игрушек и мишуры, а также не слишком сухая», - добавил экоактивист. Он также отметил, что дробить ели ему помогли в компании «Экопром».