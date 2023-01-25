Общество

Игорь Дитрих о затянувшемся строительстве ФАПов

Сегодня, 26 января, депутаты Псковского областного Собрания в ходе парламентского часа на очередной сессии прослушали доклад о реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Псковской области» и организации розничной продажи лекарственных препаратов через фельдшерско-акушерские пункты. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих прокомментировал затянувшееся строительство ФАПов

– Игорь Иванович, какой итог этому бурному и продолжительному обсуждению можете подвести?

– Замечательно, что сегодня был вынесен вопрос по здравоохранению. Конечно, мы затронули очень маленький кусочек. В целом проблемы здравоохранения, конечно, огромны. И каждый житель Псковской области, в принципе, об этом знает и может сказать. Хотелось бы сказать, что и правительство Российской Федерации, и правительство Псковской области огромное внимание уделяют здравоохранению. Губернатор прилагает огромные силы для привлечения дополнительных финансовых средств в бюджет области. И вы сами знаете, что бюджет региона у нас социально направленный. Хочется сказать, что чиновники разных уровней периодически многое, что делается (ремонт, финансовые вложения, закупка оборудования, закупка машин скорой помощи и так далее) иногда выставляют как их заслугу. Но если положить руку на сердце и честно признаться, это не заслуга, а это обязанность каждого чиновника - выполнять свое дело на месте. И, наверное, хотелось бы предложить чиновникам всех уровней подумать над тем, что фронт в данный момент у нас не где-то далеко. Фронт сейчас проходит через кресло каждого из нас.

– Как вы считаете, успешно ли идет программа по ФАПам? Или есть много проблем?

– По ФАПам проблема затянулась, она аналогична проблеме догазификации, которую мы уже трижды разбирали. Вроде и денежные средства есть, и модули закуплены, но все время находятся «объективные» причины, что это растянулось уже на три года. Мы все готовы работать и помогать. И думаю, так как этот вопрос мы уже обозначили очень публично, нас услышали и исполнительная власть, и те подрядные организации, которые должны обеспечить выполнение работ. Они видят, что мы этот вопрос теперь не упустим, будем отслеживать. Если нужно будет, то и следующий парламентский час посвятим этому вопросу. И, как мы видим, иногда это может закончиться не просто принятием к сведению. Хотелось бы, чтобы до этого не доходило.

– Игорь Иванович, а вообще средств, заложенных на реализацию программы первичного звена здравоохранения, достаточно ли, чтобы решить все проблемы в этой нише?

– Наверное, психология человеческая такая, что средств всегда недостаточно. Не так давно я услышал новую поговорку про Россию. Раньше говорили: в России две проблемы – не очень умные люди и дороги. А сейчас, оказывается, говорят по-другому: в России две проблемы – когда нет денег, и когда денег много. Так вот, хотелось бы, что все-таки, когда денег много, мы на местах приложили все силы, чтобы выделенные деньги были реализованы. Тогда на следующий год нам дадут больше. А если мы их не реализуем, то нам потихоньку это просто прощают.

– И нужно, чтобы был КПД для пациента?

– Конечно, деньги в последние годы вливаются в здравоохранение Псковской области как из федерального бюджета, так и местного - огромные. Мы таких средств никогда не видели. Но, к сожалению, если не слушать доклады, а разговаривать с пациентами, с гражданами, они все-таки высказывают мысль, что те огромные денежные средства не всегда превращаются в красивые слова о доступности и о качестве.

Беседовал Михаил Синёв