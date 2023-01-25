Эксперты дали рекомендации по питанию для правильной работы мозга

Что важно есть для правильной работы мозга, рассказали эксперты Food.ru.
«Мозг не может работать без белков, жиров, углеводов, аминокислот, витаминов, антиоксидантов и минералов. Также мозгу нужна вода – не менее двух литров в сутки. Не стоит употреблять пищу, которая способствует накоплению шлаков. Речь идёт о еде, которая содержит трансжиры, имеет избыток простых углеводов или глютена», - считают эксперты.
Для правильной работы мозга нужно употреблять мясо птицы и яйца. Также необходимы молочные продукты и молоко, уточняет runews24. Рыба и морепродукты – это тоже важные продукты.
Для хорошей работы мозга также нужны бобовые, орехи (кешью, фундук, миндаль, пекан), семена подсолнечника и тыквы, растительное масло, злаки, овощи и зелень.
Также важны специи, особенно имбирь, кумин, карри, халапенью. Ещё стоит употреблять фрукты и ягоды.
Помимо этого, работе мозга необходимы сухофрукты, горький шоколад и мёд. Ещё следует пить зелёный чай, так как он ускоряет работу интеллекта и улучшает память за счёт содержания L-теанина.