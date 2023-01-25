Общество

Эксперты дали рекомендации по питанию для правильной работы мозга

Что важно есть для правильной работы мозга, рассказали эксперты Food.ru.

«Мозг не может работать без белков, жиров, углеводов, аминокислот, витаминов, антиоксидантов и минералов. Также мозгу нужна вода – не менее двух литров в сутки. Не стоит употреблять пищу, которая способствует накоплению шлаков. Речь идёт о еде, которая содержит трансжиры, имеет избыток простых углеводов или глютена», - считают эксперты.

Для правильной работы мозга нужно употреблять мясо птицы и яйца. Также необходимы молочные продукты и молоко, уточняет runews24. Рыба и морепродукты – это тоже важные продукты.

Для хорошей работы мозга также нужны бобовые, орехи (кешью, фундук, миндаль, пекан), семена подсолнечника и тыквы, растительное масло, злаки, овощи и зелень.

Также важны специи, особенно имбирь, кумин, карри, халапенью. Ещё стоит употреблять фрукты и ягоды.

Помимо этого, работе мозга необходимы сухофрукты, горький шоколад и мёд. Ещё следует пить зелёный чай, так как он ускоряет работу интеллекта и улучшает память за счёт содержания L-теанина.