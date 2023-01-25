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Общество

Эксперты дали рекомендации по питанию для правильной работы мозга

26.01.2023 20:32|ПсковКомментариев: 0

Что важно есть для правильной работы мозга, рассказали эксперты Food.ru.

«Мозг не может работать без белков, жиров, углеводов, аминокислот, витаминов, антиоксидантов и минералов. Также мозгу нужна вода – не менее двух литров в сутки. Не стоит употреблять пищу, которая способствует накоплению шлаков. Речь идёт о еде, которая содержит трансжиры, имеет избыток простых углеводов или глютена», - считают эксперты. 

Для правильной работы мозга нужно употреблять мясо птицы и яйца. Также необходимы молочные продукты и молоко, уточняет runews24. Рыба и морепродукты – это тоже важные продукты. 

Для хорошей работы мозга также нужны бобовые, орехи (кешью, фундук, миндаль, пекан), семена подсолнечника и тыквы, растительное масло, злаки, овощи и зелень.

Также важны специи, особенно имбирь, кумин, карри, халапенью. Ещё стоит употреблять фрукты и ягоды.

Помимо этого, работе мозга необходимы сухофрукты, горький шоколад и мёд. Ещё следует пить зелёный чай, так как он ускоряет работу интеллекта и улучшает память за счёт содержания L-теанина.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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