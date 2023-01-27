Общество

Почти 70 млн рублей направили на выплату при рождении ребенка в Псковской области

Более 67 миллионов рублей направили на единовременную выплату при рождении ребенка в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении ребенка получили 1,2 миллиона семей в России. Общая сумма направленной родителям материальной поддержки превысила 25 миллиардов рублей. Выплата, размер которой с февраля прошлого года составляет 20,47 тысяч рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.

В Псковской области в 2022 году выплатили 3309 пособий, что составило более чем 67 миллионов рублей.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале Госуслуг.