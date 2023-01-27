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Общество

Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января

28.01.2023 09:57|ПсковКомментариев: 0

Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января. В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности».

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных. Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь, пишет calend.ru.

В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности», а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Данная конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями.

Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.

В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобализационных и интеграционных процессов, конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных.

Международное сообщество пришло к выводу, что конвенция должна остаться простым, кратким и технологически нейтральным инструментом, в то же время признавая новые характеристики современных и будущих технологий.

В настоящее время рабочими группами разрабатываются и вносятся в Конвенцию поправки, чтобы отражать новые опасности, вызванные технологическим развитием и потребностям сегодняшнего дня.

Теги: #защита данных
Источник: Псковская Лента Новостей
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