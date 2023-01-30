Общество

Неизвестный зверь утащил маленькую собаку в себежской деревне

Неизвестный зверь утащил собаку в деревне Илово Себежского района. Об этом сообщила хозяйка собаки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«27 января в 8:00 во время прогулки с собаками по дороге на пляж маленькую Гапусю схватил кто-то (было темно, но точно больше Весты) и понёс к лесополосе к озеру. А за два дня до этого на дорогу в районе мясокомбината вышел волк и побежал в лес, я ехала в город в 7:45. Люди, будьте осторожны в тёмное время суток», - написала женщина.

В комментариях местные жители сообщили, что тоже слышали волка. «Волк выл в пятницу, субботу, со стороны Илово слышно в Сосновом», - уточнила женщина.

Также сообщили, что волка видели возле деревни Белькино.