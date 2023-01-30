Общество

День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Академии ФСИН России

Будущие абитуриенты из 18 регионов России стали участниками дня открытых дверей в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

День открытых дверей состоялся в новом формате, с участием представителей УФСИН России по Псковской области и видеоподключением территориальных органов ФСИН России, комплектующих образовательную организацию абитуриентами набора 2023 года.

Участников дня открытых дверей приветствовал заместитель начальника псковского филиала академии по кадрам – начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев, который рассказал об особенностях приемной кампании этого года, зачислении абитуриентов в образовательную организацию по специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция».

В этот день будущие абитуриенты, проживающие в Пскове, смогли ознакомиться с материально-технической базой образовательной организации, увидеть спортивный зал, учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинет оказания первой помощи, а также побывать в библиотеке и читальном зале с современными техническими возможностями. Экскурсию провел заместитель ответственного секретаря приемной комиссии академии Артем Истомин.

Гости узнали о 30-летней истории образовательной организации, посмотрев музейную экспозицию, посвященную этапам становления вуза, и получили информационные буклеты «Абитуриент 2023».