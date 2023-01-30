«Постскриптум»: Итоги сессии областного Собрания, расширение Пскова и судьба долгостроя на улице Петровской. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 января.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- депутаты и сенаторы с этого года освобождены от обязанности публиковать свои налоговые декларации;
- парламентский час по теме здравоохранения, освобождение от транспортного налога для участников СВО, маткапитал можно весь потратить на газовое оборудование – итоги сессии областного Собрания депутатов;
- из района в округ – муниципалитеты Псковской области продолжают движение в рамках реформы, а территория Пскова в ближайшее время может значительно увеличиться;
- лучше поздно, чем никогда: долгострой на Петровской, 4б доведут до ума под контролем губернатора;
- и экономический комментарий Алексея Овчинникова.