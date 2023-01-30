Общество

Порядок получения компенсации ОСАГО инвалидами напомнили псковичам

Порядок получения компенсации ОСАГО гражданами, имеющими инвалидность, жителям Псковской области напомнили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

«В связи с поступающими от жителей региона вопросами о правилах получения компенсации стоимости ОСАГО, отделение СФР по Псковской области напоминает: выплата в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного автострахования предоставляется только инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинскими показаниям», - напомнили в отделении.

Таким образом, основным условием получения меры социальной поддержки является наличие заключения о медицинских показаниях для приобретения транспортного средства в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Оформить выплату может сам гражданин или его законный представитель, обратившись в клиентскую службу СФР или МФЦ с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его получения.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней, в течение такого же срока после вынесения положительного решения гражданину будут перечислены денежные средства.

Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

В 2022 году данную меру социальной поддержки в Псковской области получили 63 человека.