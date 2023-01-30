Общество

Горожан просят сохранять спокойствие при звуке сирен в Пскове 1 февраля

Плановую проверку готовности системы оповещения населения планируют провести в Пскове 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 8:00 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов текстовым и аудиовизуальным сообщением (до 1 минуты)», - сообщили в администрации.

Цель проверки - отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Жителей Пскова просят сохранять спокойствие.