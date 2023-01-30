Общество

Новый игровой комплекс появится в Детском парке в Пскове

Новый игровой комплекс появится в Детском парке в Пскове к лету. Обустройством займется тот же подрядчик, что и в Финском парке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Изображение: Борис Елкин / Telegram

«Набор оборудования включает две конструкции с лесенками и горками, двойные качели, карусель, качалки и домик. Резиновое покрытие убережет малышей от травм, а лавочки с урнами дадут возможность отдохнуть взрослым», - рассказал об объекте Борис Елкин.

Три площадки – одна в Детском и две в Финском парке – будут обустроены благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, заметил градоначальник.

«В перспективе продолжим развивать Детский парк, как одно из основных мест притяжения семей с детьми в городе», - заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что детскую площадку в Финском парке Пскова обновят до конца мая.