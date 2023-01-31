Общество

Возможности благоустройства Пскова обсудил Александр Братчиков с депутатами гордумы

Создание условий для комфортного проживания людей в Пскове стали основной темой рабочей встречи вице-спикера областного Собрания Александра Братчикова, чей избирательный округ входит в границы региональной столицы, с депутатами Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Прежде, чем перейти к обсуждению адресных проблем городских территорий, Александр Братчиков обозначил стратегические задачи депутатов областного уровня.

«У нас есть инструмент в виде законодательной инициативы, используя который, мы совершенствуем правовое регулирование. Но, чтобы менять законы области, необходимо понимать, что речь идёт о системных вопросах, затрагивающих интересы всех жителей области, а не одного населённого пункта», - уточнил вице-спикер.

Реализация любой инициативы, подчеркнул Александр Братчиков, связана с поиском источников финансирования, для благоустройства городских территорий в регионе созданы эффективные рабочие механизмы.

«Очень хорошая история – инициативное бюджетирование», - напомнил коллегам о дополнительной возможности привлечения региональных средств на ремонт дворов вице-спикер и с сожалением отметил, что пока заявок от Пскова по этому проекту не поступало.

Также Александр Братчиков посоветовал коллегам активнее информировать городских жителей о возможностях ТОСов, позволяющих получить дополнительные средства из областного бюджета на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», напомнил заместитель председателя областного Собрания, также продолжает действовать – в этом году на регион выделено порядка 160 млн рублей.

«На улице Госпитальной по федеральной программе в этом году будем делать большую детскую площадку. Деньги уже выделены, с жителями встречались, корректировали проект», - рассказала о результатах такой работы в округе депутат городской Думы Наталья Мельникова.

Вопрос благоустройства общественных пространств, в частности воинского захоронения на месте лагеря советских военнопленных «Шталаг 372» на улице Юбилейной, подняла Ольга Фёдорова. По мнению депутата, на месте захоронения должен появиться памятник, увековечивающий не только подвиг героев Великой Отечественной войны, но современников – участников специальной военной операции. «История перекликается, - согласился Александр Братчиков. – Я считаю, что на территории "Шталага 372" необходимо создать мемориальный комплекс с парковой зоной».

Далее депутаты двух уровней обсудили ситуацию с оказанием первичной медицинской помощи жителям города и меры по привлечению медицинских кадров в городские поликлиники, вопрос развития массового спорта и содержания ФОКОТов, жалобы псковичей на работу регионального оператора по обращению с ТКО, на сетевые магазины, которые несвоевременно вывозят мусор и провоцируют появление грызунов.

По последнему вопросу Александр Братчиков пообещал оперативно подготовить депутатский запрос в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и повлиять на ситуацию. Кроме того, вице-спикер посоветовал коллегам из Псковской городской Думы перенять практику областного Собрания по организации парламентских часов с приглашением для доклада не только представителей исполнителей власти, но и руководителей профильных организаций.

В заключение Александр Братчиков отметил, что депутатское взаимодействие способствует эффективному решению волнующих людей проблем. Такие встречи позволяют эффективно работать «механизму обратной связи от населения к органам исполнительной власти». Практика проведения рабочих встреч депутатов областного Собрания с коллегами из Псковской городской Думы будет продолжена.