Общество

«Увидеть Бухлю хоть одним глазком»: на прогулку с выдрой приглашают псковичей

Выдра Бухля выходит на прогулку и готова встретиться с гостями в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе каждые выходные с 13.00 до 15.00, сообщается на странице подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Мы получаем огромное количество ваших сообщений и просьб увидеть Бухлю "хоть одним глазком". И это вполне реально. Каждые выходные с 13.00 до 15.00 мы выгуливаем Бухлю в нашем дворике! А также она с радостью угостится вашими гостинцами. Наша Бухля с превеликим удовольствием полакомится морской рыбкой: салакой, мойвой! Мы вместе с Бухлей ждём вас в гости!» - пригласили псковичей и гостей региона в «Птичий дворик».

Подворье находится в деревне Погорелка Псковского района, часы работы: с 10.00 до 17.00. Телефон: +7 (911) 367-07-46 (Геннадий),

8 (921) 211-20-96 (Оксана).

Стоимость входа - 200 рублей (взрослый билет), 100 рублей (детский). Дети до 3 лет - бесплатно.