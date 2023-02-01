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Общество

80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом отмечают 2 февраля

02.02.2023 08:13|ПсковКомментариев: 0

День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля.

Он установлен Федеральным законом №32 от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России», сообщает calend.ru.

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге СССР. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы — оборонительный.

Планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б».

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. И все же советский народ и бойцы Красной Армии смогли выстоять. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен.

200 героических дней и ночей обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, проводятся торжественные и памятные мероприятия, а в самом Волгограде установлено множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане.

Теги: #праздник #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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