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Общество

Мужья помогают со всеми домашними делами трем из десяти россиянок - опрос

02.02.2023 21:00|ПсковКомментариев: 1

Трое из десяти замужних женщин рассказали, что их мужчины вовлечены во все домашние дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выводы они сделали по результатам опроса, в котором приняли участие по 1000 мужчин и женщин, состоящих в браке.

55% мужчин оценивают свой объем домашней работы как недостаточный, каждый десятый вообще не помогает в быту. Опрос жен показал, что 47% из них считают помощь мужей по дому небольшой, у каждой шестой супруг игнорирует домашние дела. Впрочем, 35% женатых мужчин утверждают, что вовлечены в быт сверх меры. Женщин, чьи мужья занимаются домом больше, чем необходимо, — 36%.

Большинство мужчин и женщин считает, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать вторым половинам во всех домашних делах. О том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды женщины мечтают чаще, чем мужчины выказывают готовность этим заниматься.

«Как же обстоят дела с распределением обязанностей в быту на самом деле? 3 из 10 женщин рассказали, что мужчины помогают им со всеми домашними делами. Каждой пятой муж помогает с уборкой, еще у 20% — берет на себя ремонт. У 18% участвует в приготовлении пищи», - рассказали аналитики. 

Во время разгара пандемии коронавируса вовлеченность мужчин в домашние дела была выше, чем сейчас. Можно также отметить тот факт, что домашнюю работу сегодня реже делят на сугубо мужскую и женскую.

Теги: #опрос #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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