Общество

Финал муниципального этапа конкурса «Учитель года» проходит в Пскове

Финал муниципального этапа конкурса «Учитель года» проходит в Псковском техническом лицее сегодня, 2 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В финал прошли пять педагогов из псковских школ. Это учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №9 имени А. С. Пушкина Наталья Семёнова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №2 Айно Вирке, учитель английского и немецкого языков средней общеобразовательной школы №11 Павел Шадрин, учитель английского и немецкого языков лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ирина Леонова и учитель истории и обществознания лицея №4 Иван Марченко.

Поприветствовал финалистов начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«Хотел бы поблагодарить за те неимоверные усилия, которые вы приложили в работе в рамках конкурса. Это выжимка ваших профессиональных действий, полный спектр эмоций, который вы испытали. В рамках конкурса видим компетентных и самодостаточный педагогов. Все те роли, которые вы примерили в ходе конкурса, близки вам профессионально. Сегодня необычная роль, помимо привычных вещей примерите и новую. Это ещё одна новая компетенция, которую нужно учить», – выступил Геннадий Йолев.

Финал конкурса проходит в необычном формате. Педагоги являются участниками пресс-конференции. Жюри, учащиеся и другие конкурсанты могут им задать вопросы.

Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года» подведут завтра, 3 февраля.