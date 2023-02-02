Общество

Две тонны макулатуры собрали псковичи в январе

Две тонны макулатуры собрали в рамках акции Псковского городского молодежного центра с 10 по 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В мероприятии участвовало шесть организаций, среди которых были управление Росреестра по Псковской области и образовательные организации Пскова и Псковского района: средняя общеобразовательная школа №9 имени А. С. Пушкина, Псковский кооперативный техникум, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Верхолинская основная общеобразовательная школа и Остенская средняя общеобразовательная школа, а также пять жителей города Пскова.

Благодаря им удалось собрать две тонны макулатуры, которая пойдёт на переработку, а вырученные средства - на обеспечение собак в зоозащитной организации «Шанс».