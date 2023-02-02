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Общество

Родители почти 10 тысяч псковских детей начали получать единое пособие в 2023 году

02.02.2023 17:20|ПсковКомментариев: 0

Социальный фонд по Псковской области назначил единое пособие родителям более 9,7 тысяч детей за месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

За месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии эту меру поддержки назначили родителям 9773 детей и 253 беременным женщинам.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет.

С начала года Социальный фонд одобрил выплаты на 366 первенцев до 3 лет. С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Теги: #пособия #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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