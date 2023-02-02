Общество

Названа главная причина убыли кадров в псковском здравоохранении

Выход врачей на пенсию стал главной причиной убыли кадров в системе здравоохранения Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В последние годы вот что характерно: убыль кадров – это в абсолютном большинстве просто по возрасту, выход на пенсию. То есть молодежь и лица средних лет, приезжая, как правило, остаются», - сказала Надежда Рагозина.

При этом, по её словам, продолжается тенденция с переездом специалистов в Москву и Санкт-Петербург. Тем не менее, в облздраве надеются, что большинство прибывающих молодых врачей останутся работать в Псковской области.

«У нас в 2022 году 180 с лишним врачей приезжали работать в регион впервые. Планируем, что они у нас останутся», - сказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению.

Также она добавила, что многие опытные врачи после перерасчёта пенсии возвращаются к работе. По словам Надежды Рагозиной, так поступают более половины из вышедших на пенсию.