Общество

Проблема низких зарплат врачей в Псковской области стоит уже не так остро — облздрав

Проблема низких зарплат врачей в Псковской области стоит уже не так остро, как несколько лет назад. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас принято считать, это такая обиходная фраза, которая навязла в языках, что наша самая главная проблема – это то, что заработная плата врачей в Псковской области чуть ли не в два раза меньше, чем у соседей. Так вот, это уже в прошлом. В последние годы нам удалось достигнуть такого уровня заработной платы, который абсолютно соответствует, исключая мегаполисы (понятно, что Москвы и Санкт-Петербурга, наверное, нам и не суждено будет достигнуть никогда), регионам Северо-Западного, по крайней мере, федерального округа. У нас уровень заработной платы ничуть не меньше, чем у соседей», - сказала Надежда Рагозина.

Второй гость студии, заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов, отметил, что Псковская область за последние годы смогла подняться в рейтинге регионов по уровню заработных плат врачей с 66 на 55 место.