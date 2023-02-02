Общество

Полицейские проверили организацию пассажирских перевозок автобусами в Псковской области

Дорожные полицейские проверили организацию пассажирских перевозок автобусами в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области 1 февраля провели профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований при пассажирских перевозках автобусами, направленное на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.

«Проверено 11 автобусов, из них 2 автобуса, осуществляющих организованные перевозки детей. Пресечено 3 административных правонарушения по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей), составлено 2 административных материала в отношении должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию транспортных средств», – рассказали в УМВД.

С водителями и пассажирами транспортных средств провели профилактические беседы о недопустимости нарушений правил дорожного движения при осуществлении перевозок.

В целях повышения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте в регионе продолжается работа, направленная на пресечение правонарушений при перевозках пассажиров и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

«Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» – призвали в Госавтоинспекции.