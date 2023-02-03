Общество

Ответственность за нарушение правил поведения в суде ужесточат с 7 февраля

Ответственность за нарушение правил поведения в суде ужесточат с 7 февраля. Об этом сообщается в группе «Мировые суды Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава прекратить нарушать порядок проведения заседания составят от 1 до 3 тысяч рублей. Сейчас виновные платят от 500 до 1 тысячи рублей. За неисполнение распоряжения судьи вместо штрафа могут назначить арест до 15 суток.

Федеральный закон от 27 января 2023 года №7-ФЗ вступит в силу 7 февраля.

Также установят наказание за повторные деяния. Нарушителя оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей либо арестуют на срок до 15 суток, рассказали эксперты.