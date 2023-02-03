Общество

Жителей Псковской области приглашают на службу в полицию

Жителей Псковской области приглашают на службу в полицию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Управление организации тылового обеспечения управления МВД России по Псковской области информирует о наличии вакантных должностей.

Требуется начальник отдела организации капитального строительства и капитального ремонта (офицер, старший начальствующий состав). У кандидата на должность должно быть высшее профильное образование (строительное), стаж работы по специальности не менее 5 лет. Также он должен быть не судимым, возраст до 40 лет.

График работы: 5/2, с 08:30 до 18:15 (пятница до 17:00), обед с 12:30 до 14:00. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов семей. Есть возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (включая армию). Заработная плата составляет от 50 000 рублей, есть материальное премирование.

В ведомство также требуется ведущий инженер отдела организации капитального строительства и капитального ремонта.

У кандидата на должность должно быть высшее профильное образование (строительное) и стаж работы по специальности не менее 2 лет, либо среднее профессиональное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

График работы: 5/2, с 08:30 до 18:15 (пятница до 17:00), обед с 12:30 до 14:00. Предоставляется оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание. Заработная плата составляет от 19 000 рублей, есть материальное премирование.

Резюме можно направить по электронному адресу: uoto777@mail.ru. Контактные телефоны: 59-20-18, 59-26-32.