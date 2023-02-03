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Общество

Владимир Кузь поздравил жителей Гдова с 79-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

04.02.2023 19:40|Псков

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь поздравил жителей Гдова с 79-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Фото здесь и далее: Владимир Кузь / «ВКонтакте»

«Сегодня, по случаю 79-й годовщины освобождения Гдова, в городе прошли памятные мероприятия. Принял участие в традиционном митинге, так же возложил цветы к воинским захоронениям и почтил память освободителей Гдова, павших на полях сражений. От себя лично и от всего областного Собрания депутатов поздравляю жителей города. Вечная память и слава воинам, погибшим при освобождении Гдова. Хочется поблагодарить ветеранов войны и тружеников тыла за их неоценимый вклад в достижение победы над врагом», - написал депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Гдов был освобождён от немецко-фашистких захватчиков партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции 4 феварля 1944 года.

Гдовский район был оккупирован фашистскими войсками в июле 1941 года. Оккупация продлилась 2,5 года. За это время в Гдове были взорваны и сожжены 606 из 640 зданий, уничтожены памятники культуры, разрушена промышленность.

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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