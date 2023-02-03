Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с 79-ой годовщиной освобождения от фашистов

С 79-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Гдовского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Текст он опубликовал в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«В этот день 79 лет назад партизаны 9-й Ленинградской бригады и бойцы 196-й стрелковой дивизии освободили Гдов в ходе Ленинградско-Новгородской операции. Сегодня сердца жителей района наполняет искренняя благодарность – за невероятный подвиг героев-защитников, за возможность жить в свободной и сильной стране. Наш святой долг перед ветеранами – сохранить правду о Великой Отечественной войне, воспитать из подрастающего поколения настоящих патриотов Отечества», - написал глава региона.

Как отметил Михаил Ведерников, в Гдовском районе воспитанию уделяют особое значение. В преддверии праздника ребята из детских садов под руководством воспитателей почтили память защитников, возложив цветы к памятникам.

«Желаю жителям Гдовского района крепкого здоровья, мира и успехов!» - заключил он.