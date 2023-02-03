Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с 79-ой годовщиной освобождения от фашистов

С 79-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Гдовского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Текст он опубликовал в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Как отметил Михаил Ведерников, в Гдовском районе воспитанию уделяют особое значение. В преддверии праздника ребята из детских садов под руководством воспитателей почтили память защитников, возложив цветы к памятникам.
«Желаю жителям Гдовского района крепкого здоровья, мира и успехов!» - заключил он.