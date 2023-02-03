Общество

Форум педагогических династий планируют провести в России

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2023 году ведомство планирует провести Всероссийский форум педагогических династий, сообщает РИА Новости.

На сайте уточняется, что министр просвещения России встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и учителями-представителями педагогической династии Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние годы.

«Этот год объявлен президентом России годом педагога и наставника. Такое решение еще раз подчеркивает всю значимость профессии педагога. В рамках этого года мы планируем провести Всероссийский форум педагогических династий. И мы вас с удовольствием на него приглашаем», - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поблагодарил Кравцова за работу по развитию системы образования. Он подчеркнул, что в регионе есть ряд программ по поддержке учителей, в том числе сельской местности. Также Темрезов отметил, что инициативы региональных педагогов нередко находят отражения в решениях, принимаемых на федеральном уровне.

Кроме того, в завершение встречи министр просвещения вручил ведомственные награды представителям педагогической династии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Сейчас ведется работа над планом событий года. Масштабные мероприятия пройдут по всей стране как на федеральном, так и на региональном уровне.