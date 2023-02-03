Общество

Вакансия следователя открыта в псковской полиции

Полиция приглашает кандидатов на службу в органы внутренних дел на замещение должности следователя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Требуются граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, несудимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции», - рассказали о требованиях к кандидату в ведомстве.

Соискателю предлагают стабильную заработную плату от 35 тысяч рублей и ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней.

«Лица, принятые на службу, а также члены их семей, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. Сотрудники полиции имеют льготные места в детских садах и школах, а также возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (служба в армии входит в стаж)», - напомнили в УМВД.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в любой территориальный отдел полиции или по телефонам: 8 (8112) 29-25-59, 8 (8112) 59-22-29.