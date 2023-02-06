Общество

О влиянии алкоголя на эстетику улыбки рассказали псковичам

Вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем — негативно сказываются на всем организме. И часто они оказываются одной из причин формирования опасных заболеваний. Быстрое проявление вредных привычек происходит непосредственно в полости рта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Прямое влияние алкоголя на полость рта во многом зависит от конкретного напитка. Сам спирт не влияет на зубы, но в больших дозах способен вымывать кальций из организма. Зубы становятся хрупкими и более подверженными негативному влиянию», - рассказали в комитете.

Специалисты отметили, что при систематическом употреблении сладких газированных спиртных напитков риск развития кариеса повышается. После его употребления на зубах формируется тонкая, но очень липкая пленка, к которой прикрепляются возбудители кариеса.

«Алкоголь может повлиять и на эстетику улыбки. Некачественная алкогольная продукция, например, ликеры, красное вино и даже коньяк с содержанием красителей, будут способствовать окрашиванию эмали», - заметили эксперты.

Злоупотребление алкоголем может повлиять на работу слюнных желез, выработка слюны нарушается, продолжили в комитете. В отсутствии естественного защитника в полости рта начинается бесконтрольное размножение флоры, что может закончиться воспалением десен, кариесом и различными осложнениями.

«Опосредованное влияние алкоголя на полость рта выражается в нарушении работы внутренних органов. Чаще всего страдает именно пищеварительный тракт. Из-за морфологического единства заболевания органов пищеварения станут причиной патологических процессов в полости рта», - заключили в комитете.