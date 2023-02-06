Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Мораторий на 44-й закон «О закупках» - заявление Валентины Матвиенко наделало много шума.
- Мусорная дилемма: по факту или по нормативу – в Минстрое вновь вернулись к вопросу сбора ТКО.
- Город на Волге или город Сталина? В обществе вновь идет дискуссия о названии Волгограда: идеология столкнулась с практикой жизни.
- Не дожидаясь сентября: выборы главы Пустошкинского района назначены на последние выходные апреля, партийно-политический блок оживился.
- Новые лица в правительстве области: кто они и почему именно они?
- И, как всегда, экономический комментарий от Алексея Овчинникова.
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.
Трансляция завершена.