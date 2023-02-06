Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Мораторий на 44-й закон «О закупках» - заявление Валентины Матвиенко наделало много шума.

Мусорная дилемма: по факту или по нормативу – в Минстрое вновь вернулись к вопросу сбора ТКО.

Город на Волге или город Сталина? В обществе вновь идет дискуссия о названии Волгограда: идеология столкнулась с практикой жизни.

Не дожидаясь сентября: выборы главы Пустошкинского района назначены на последние выходные апреля, партийно-политический блок оживился.

Новые лица в правительстве области: кто они и почему именно они?

И, как всегда, экономический комментарий от Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.