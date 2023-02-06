Общество

Подразделения Псковской городской поликлиники теперь будут открываться с 7:00

Все подразделения Псковской городской поликлиники теперь будут открываться с 7:00. Об этом сотрудники медучреждения сообщили в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Псковская городская поликлиника / Telegram

«С понедельника все подразделения открыты с 7 утра. Эта мера введена для того, чтобы пациенты могли дожидаться начала приёма специалистов в тёплом холле нашей поликлиники», – пояснили в учреждении.

Поликлиника №1 расположена на улице Кузнецкой, 19, поликлиника №2 на улице Коммунальной, 23, поликлиника №3 на улице Индустриальной, 8.

По всем вопросам следует обращаться в соцсети медучреждения или в колл-центр поликлиники по телефону 299-028