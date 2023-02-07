Общество

Четверть россиян имеет дополнительный заработок – ВЦИОМ

Около четверти россиян (24%) помимо основного источника доходов в настоящее время имеют дополнительный заработок, три четверти россиян (75%) не имеют дополнительных доходов и не планируют искать дополнительный заработок. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

Мужчины - наиболее вовлеченная к настоящему моменту в подработки группа населения (31% против 18% среди женщин), также интерес к подработкам выше среди работающих в образовании или здравоохранении (по 36%).

Наиболее распространенный вид подработки у тех, кто их имеет, на момент опроса – это работа по личной договоренности с гражданами (различные услуги, например, ремонт техники, автомашин, квартир, пошив одежды, «уличная» продажа различных товаров, продуктов) (36%).

Почти каждый пятый сообщил о работе по совместительству (18%) и о разовой работе по договору, контракту (17%).

Рассматривают работу на садовом, огородном участке, личном подсобном хозяйстве как подработку 22% россиян.

Работа по совместительству характерна для 35-44 летних (24%), задействованных в сфере торговли (30%), жителей городов с населением 500-950 тыс. или городов-миллионников (27% и 26% соответственно).

Разовая работа по договору, контракту привлекает молодежь в возрасте 18-24 года (25%), тех, кто описывает свое материальное положение, как плохое или очень плохое (25%), работающих в строительной сфере или торговле (по 32%), на производстве (25%), проживающих в городах-миллионниках (27%).

Сад/огород/подсобное хозяйство в качестве подработки рассматривают женщины (30% против 15% среди мужчин), старшее поколение в возрасте 60+ (49%), неработающие пенсионеры (48%), проживающее в селах (37%).