Оплата телефоном по SberPay QR доступна псковичам на трех тысячах платежных терминалов Сбера

Платежный сервис «SberPay оплата по QR» показывает стабильную динамику спроса. По итогам 2022 года псковичи осуществили покупки по QR-коду на терминалах оплаты на общую сумму порядка 150 млн рублей. Это на 40% выше, чем в прошлом году. Количество транзакций в 2022 году увеличилось более чем в 2,3 раза по отношению к 2021 году и составило 65 тысяч, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
«Мы продолжаем развивать удобные и безопасные способы бесконтактной оплаты покупок. Оплатить покупки телефоном можно уже на 3 тысячах платежных терминалов Псковской области и это число продолжает расти. А это значит, что еще больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.
Платежный сервис «SberPay оплата по QR» позволяет оплачивать покупки телефоном даже без поддержки NFC и подключения к мобильному интернету. Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. При оплате SberPay QR бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.