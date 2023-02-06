Общество

Образование не учитывает особенности современных детей — Татьяна Пасман

Современное поколение детей сильно отличается от своих родителей, бабушек и дедушек, а школьные программы не учитывают особенности сегодняшнего ребенка. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман.

«У нас очень сильно изменились сами дети, а школьные программы на сегодняшний день это не очень учитывают», - сказала Татьяна Пасман.

Она пояснила, ссылаясь на мнения психологов, что сегодня у людей слабее развита память. Это вызвано, в частности, обилием гаджетов и возможностью получить практически любую информацию, воспользовавшись Интернетом.

«Это не заставляет напрягать себя. Соответственно, есть проблема №1 — детям стало сложнее осваивать даже то, что осваивали их родители», - заметила Татьяна Пасман.

Также эксперт обратила внимание на то, что зачастую дети сегодня выполняют домашнее задание в обстановке, которая не позволяет полноценно концентрироваться на учебе — с включенным компьютером, телевизором, музыкой. Таким образом, по ее мнению, материал усваивается менее эффективно.

Еще одну проблему специалист видит в том, что родителей зачастую волнует оценка в дневнике, а не уровень осознания их ребенком того, что он делает и изучает в школе. Татьяна Пасман заметила, что роль родителей, в частности, заключается в беседах с учеником дома, в ходе которых они помогают ребенку понять, на чем ему важно сконцентрироваться, в чем стоит разобраться более подробно. Эксперт считает, что многие родители сегодня перекладывают эту свою роль на репетиторов.

«Очень часто, я это точно знаю, разговаривая со многими родителями, репетитор заменяет родителя. Он делает то, что может делать родитель, - сказала Татьяна Пасман. - Поэтому сегодня мы сталкиваемся с тем, что у нас есть репетиторы практически по всем предметам, и репетиторы делают с детьми домашнее задание. Это ведь не говорит о том, что школа плохо учит. Это говорит о том, что некому дома организовать ребенка».

Также гостья студии оценила множество предложений по модернизации современного образования, включая «Разговоры о важном», курс начальной военной подготовки, модуль по игре в лапту и другие дополнительные занятия, которые предлагается включать в образовательные программы. По мнению Татьяны Пасман, все эти предложения сегодня недостаточно прорабатываются, в связи с чем внедрить их в образовательный процесс без ущерба уже существующим предметам и без перегрузки учителей и учеников не всегда получается.

В целом Татьяна Пасман считает, что сегодня упор в школе должен делаться не на знания, а на навыки и умения, школа должна быть более практико-ориентированной, а образовательные программы должны составляться с учетом потребностей общества, которое в свою очередь должно более конкретно определиться со своими потребностями, чтобы в сферу образования не внедрялись противоречащие друг другу нововведения.