Образование не учитывает особенности современных детей — Татьяна Пасман

Современное поколение детей сильно отличается от своих родителей, бабушек и дедушек, а школьные программы не учитывают особенности сегодняшнего ребенка. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман.
«У нас очень сильно изменились сами дети, а школьные программы на сегодняшний день это не очень учитывают», - сказала Татьяна Пасман.
Она пояснила, ссылаясь на мнения психологов, что сегодня у людей слабее развита память. Это вызвано, в частности, обилием гаджетов и возможностью получить практически любую информацию, воспользовавшись Интернетом.
«Это не заставляет напрягать себя. Соответственно, есть проблема №1 — детям стало сложнее осваивать даже то, что осваивали их родители», - заметила Татьяна Пасман.
Также эксперт обратила внимание на то, что зачастую дети сегодня выполняют домашнее задание в обстановке, которая не позволяет полноценно концентрироваться на учебе — с включенным компьютером, телевизором, музыкой. Таким образом, по ее мнению, материал усваивается менее эффективно.
Еще одну проблему специалист видит в том, что родителей зачастую волнует оценка в дневнике, а не уровень осознания их ребенком того, что он делает и изучает в школе. Татьяна Пасман заметила, что роль родителей, в частности, заключается в беседах с учеником дома, в ходе которых они помогают ребенку понять, на чем ему важно сконцентрироваться, в чем стоит разобраться более подробно. Эксперт считает, что многие родители сегодня перекладывают эту свою роль на репетиторов.
Также гостья студии оценила множество предложений по модернизации современного образования, включая «Разговоры о важном», курс начальной военной подготовки, модуль по игре в лапту и другие дополнительные занятия, которые предлагается включать в образовательные программы. По мнению Татьяны Пасман, все эти предложения сегодня недостаточно прорабатываются, в связи с чем внедрить их в образовательный процесс без ущерба уже существующим предметам и без перегрузки учителей и учеников не всегда получается.
В целом Татьяна Пасман считает, что сегодня упор в школе должен делаться не на знания, а на навыки и умения, школа должна быть более практико-ориентированной, а образовательные программы должны составляться с учетом потребностей общества, которое в свою очередь должно более конкретно определиться со своими потребностями, чтобы в сферу образования не внедрялись противоречащие друг другу нововведения.