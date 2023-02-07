Общество

Звание «Почетный донор России» получил сотрудник псковского УФСИН

Удостоверение о присвоении звания «Почетный донор России» вручили сотруднику УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главный врач Любовь Малыхина вручила удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» старшему инспектору отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области Аге Мехтиеву.

Ага Мехтиев с 2012 года спасает человеческие жизни. В его карте значатся записи о 27 донациях крови и 13 – плазмы, еще 2 раза он становился донором клеток крови. Своим личным примером он постоянно мотивирует коллег и сослуживцев, организовывая массовые донорские акции. За высокий вклад в общественно-значимое дело и неравнодушие к здоровью жителей Псковской области летом 2022 года сотрудник УФСИН был награжден медалью «За содействие донорскому движению».

«Я искренне вас поздравляю с таким значимым событием. "Почетный донор России" — одна из самых достойных наград в нашей стране, ведь донор отдает свою кровь ради жизни другого человека. Будем рады снова видеть вас и ваших коллег в наших стенах», - отметили врачи станции переливания крови во время вручения удостоверения и нагрудного знака.

Как обладатель редкой группы крови – первой с отрицательным резусом, Ага Мехтиев признается, что отнюдь не ради славы более 40 раз приходил в это учреждение здравоохранения. «Я понимаю, что кому-то моя кровь может помочь справится с тяжелым недугом и встать на ноги. Ощущение легкости после каждой сдачи крови привело к тому, что я даже не заметил, как стал почетным донором, ведь я просто выполнял свой человеческий долг», - отметил награжденный сотрудник УИС.