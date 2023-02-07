Общество

Алкоголь предлагают продавать в Сети по QR-кодам

Онлайн-торговля предложила легализовать продажи всего спиртного в сети. В этом случае в качестве защиты несовершеннолетних от алкоголя следует использовать двухфакторную идентификацию.

Сначала человек должен пройти через подтверждение с помощью Госуслуг (использует единую систему идентификации и аутентификации — ЕСИА), затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара. Об этом сказано в письмах президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу. «Известия» ознакомились с документами.

Ассоциация подчеркнула, что сейчас в РФ действует запрет на дистанционную торговлю спиртным. По оценкам Минфина, объем продаж алкоголя в Сети составляет 2–3 млрд рублей в год. Эксперты считают, что он в 10 раз больше, рынок при этом постоянно продолжает расти вслед за потребительским спросом. К примеру, в 2020–2022 годах оборот спиртного в сети увеличился на 40%.

Поисковые системы это подтверждают: они ежемесячно фиксируют сотни тысяч запросов по теме «алкоголь с доставкой̆ на дом». По данным «Яндекса», их количество ежегодно увеличивается на треть.

«Большинство граждан, которые покупают спиртное в Сети, не понимают — речь идет о нелегальных продажах. А значит, высок риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья. Получается, что запрет на онлайн-торговлю алкоголем действует только для добросовестных участников рынка», — сказано в письме АКИТа.

Практически во всех развитых государствах власти контролируют онлайн-продажи спиртного, подчеркнул он. Это, к примеру, все страны — члены ЕС, Китай, Бразилия, ЮАР, а также Армения и Киргизия (входят в ЕАЭС). Такая торговля законодательно легализована и там, где проводят наиболее жесткую антиалкогольную политику, — в Финляндии и Норвегии.