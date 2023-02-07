Общество

«Дневной дозор»: нужно ли мобилизовывать безработных граждан?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему мобилизации безработных. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В ходе частичной мобилизации, которая прошла в России в сентябре прошлого года, на службу призвали около 300 тысяч человек. Мобилизация повлияла на рынок труда в России, многие военкоматы, в стремлении выполнить план, в первую очередь направили свои усилия на крупные производства, где есть моботделы. В результате многие производства столкнулись с необходимостью искать замену специалистам, в том числе ключевым, попавшим под призыв.

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что получает от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых работников, без которых производство «просто встает». Поэтому он предложил заменить мобилизованных ценных сотрудников на неработающих россиян. По мнению парламентария, безработные точно захотят поехать на спецоперацию, ведь служба в армии не только почетна, но и хорошо оплачивается.

Мнение экспертов и общественности по этому поводу разделилось: одни считают, что в условиях нестабильной экономики не следует мобилизовывать сотрудников предприятий, особенно ключевых специалистов. Поэтому в этом случае на помощь придут неработающие россияне.

Но, с другой стороны, некоторые забывают о том, что при мобилизации военкоматы руководствовались определенными критериями: учитывался возраст, служба в армии и наличие определенных военно-учетных специальностей. Не все безработные подходят под эти параметры.

Более того, призыв в рамках мобилизации исключительно неработающих россиян, без граждан-работников, нарушит конституционный принцип равенства.

Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов, поддерживают ли они инициативу мобилизовывать безработных? Есть ли в этом плюсы? Какие существуют опасения? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Поддерживает инициативу мобилизации безработных генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Идаванг» в Островском районе Татьяна Шарыгина. Она на собственном опыте столкнулась со сложностями работы предприятия из-за призыва на военную службу ценных сотрудников, замену которым не найти.

Фото: РБК Петербург

«Я, конечно, "за", целиком и полностью поддерживаю. У нас тоже была мобилизация и забрали ключевых сотрудников. Теперь мы испытываем трудности с посевной и с ежедневной работой. Забрали главного инженера кормокухни. Очень трудно его заместить. Я полностью поддерживаю. Наверное, это было бы разумно».

Военный комиссариат призывает тех, кто подходит под определенные параметры, фактор отсутствия работы никак не влияет на решение, объясняет депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов. Поэтому неправильно приоритетно мобилизовывать неработающих граждан.

«Позиция такая: военный комиссариат призывает тех, кто нужен в данный момент в зоне специальной военной операции, и, соответственно, те, кто имеет определенные военно-учетные специальности, те, кто подходит по здоровью. Понятно, бывают разные ситуации. Я думаю, что даже и нет сведений, по крайней мере, на тот момент, когда формируются эти списки - работающий это гражданин или безработный. И никаких приоритетов безработным, либо работающим не дается, потому что цель совсем иная. Мало ли по каким причинам человек без работы находится или считается безработным. У нас по закону безработный – это тот, кто стоит на бирже труда, а тот, кто не стоит на бирже труда, числится не работающим. Терминология совершенно разная. Мало ли по каким причинам искать не работающих граждан и мобилизовывать их – это, мне кажется, не совсем правильная инициатива. Мы должны иные цели мобилизации получить и достичь. Мобилизация сейчас закончилась, тема угасает».

Во время частичной мобилизации уже был обозначен приоритет привлечения на воинскую службу граждан, стоящих на бирже труда, рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта, вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. На его взгляд, депутат Госдумы Максим Иванов обратил внимание на то, что процесс мобилизации должен быть равномерным, не вызывать сложности на предприятиях из-за призыва сотрудников на военную службу.

«В принципе, даже работая с нашим военным комиссаром, мы обсуждали этот вопрос. Мы со своей стороны обозначали приоритетность привлечения для воинской службы в режиме частичной мобилизации именно тех лиц, которые сегодня находятся на бирже труда. С такими лицами достаточно просто установить на сегодняшний день коммуникацию, все их параметры и данные известны. Есть несколько моментов, связанных с работой военных комиссариатов технически и прочим. Соответствуют ли эти лица по возрасту, по состоянию здоровья и по военной учетной специальности, которые планируются к мобилизации. Исходя из этого, тогда принимать решения. На что обратил коллега-депутат внимание? Мне кажется, в этом есть определенная доля истины. Это то, что при реализации закона о мобилизации нужно очень внимательно смотреть на то, каким образом, привлекая того или иного человека, в ряды Вооруженных сил России, мы ослабляем или не ослабляем в том числе гражданский сектор, связанный с народным хозяйством. Частично Народный фронт на протяжении нескольких месяцев разбирал заявления граждан тех предприятий, которые имеют возможность и право на отсрочку от мобилизации, которые были неправомерно призваны. Я считаю, что коллега сконцентрировал внимание на проблематике и предложил свое видение и решение этого вопроса. В этом есть определенная своя логическая основа. Я думаю, что военные комиссариаты также смогут использовать эти предложения в дальнейшем и при организации своей деятельности».

Неработающие граждане — это вовсе не тунеядцы, у них существуют различные уважительные причины, считает генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова. Поэтому отсутствие работы — не повод мобилизовывать эту категорию граждан в первую очередь.

«Я не очень приветствую эту тему, потому что любая причина может быть у безработного: может, в связи с детьми, может быть, родители больные, может, он перешел с одной работы на другую, может, сократили человека и ему не найти работу. Причин-то много. Конечно, есть такие, которые занимаются всякими левыми делами. Так надо вычислить их, таких-то можно. Хотя не знаю, будет в них толк какой-то или нет».

По словам гвардии полковника в запасе, заместителя председателя Псковской городской Думы Владимира Воробьева, в российском законодательстве прописан порядок мобилизации граждан, распределенный на три очереди. Неправильно призывать только категорию безработных граждан, так как это нарушение принципа равенства.

«У нас, согласно Конституции, всё, как говорится, чётко распределено. Первая волна мобилизации, вторая волна, по годам все распределены. На всех объектах экономики должны быть люди, которые отобраны для того, чтобы продолжать работу, чтобы предприятие функционировало. Из этой (безработные – ред.) категории, я думаю, это будет неправильно. Люди все равны. Если возрастного ценза одной категории не хватает, значит, нужно призывать из другой категории. И так по порядку, до 65 лет, по-моему. А чтобы, допустим, безработных набирать - я считаю, это неправильно будет. Они все имеют разный возрастной ценз, и это будет неправильно».

Мобилизация — это объединение всех сил на решение поставленной задачи, только правительство может определить первоочередность призыва, уверен заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин. Он отметил, что на производствах и предприятиях в первую волну мобилизации можно было отстоять право на бронь ценных сотрудников.

«Что такое вообще "мобилизация"? Это когда люди собираются, объединяют усилия и сообща решают какую-то проблему. Одни должны решать мобилизационные задачи, а другие должны им помогать тем, чем могут, то есть - работать. Если вспомнить историю Великой Отечественной войны - тогда даже промышленность была переведена в другие места, и она снабжала армию, фронт всем, что было необходимо. Но ведь и тыл, гражданское население – тоже нуждается в услугах, в товарах, продуктах. Поэтому на производствах нужны люди. Осенью, во время частичной мобилизации, ключевых сотрудников на производстве старались оставлять. Некоторые ошибки были, но они быстро исправлялись. В результате - предприятие работает, производство не остановилось».

Многие руководители промышленных предприятий высказывали нам точку зрения о том, что мобилизация в варианте 2022 года, когда военкомы идут в первую очередь на предприятия, негативно отразилась на производственном процессе. С учетом серьезных проблем с профессиональными кадрами в регионе.

Авторы таких инициатив, как приоритетная мобилизация безработных, по сути преподносят мобилизацию как некое наказание. Попытки законодательно закрепить приоритет отправки на службу в российскую армию в первую очередь безработных, заключенных или тех, кто «родину недостаточно любит», могут девальвировать конституционную обязанность защищать свою Родину.

Анастасия Сливинская