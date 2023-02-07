«Дневной дозор»: нужно ли мобилизовывать безработных граждан?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему мобилизации безработных. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В ходе частичной мобилизации, которая прошла в России в сентябре прошлого года, на службу призвали около 300 тысяч человек. Мобилизация повлияла на рынок труда в России, многие военкоматы, в стремлении выполнить план, в первую очередь направили свои усилия на крупные производства, где есть моботделы. В результате многие производства столкнулись с необходимостью искать замену специалистам, в том числе ключевым, попавшим под призыв.
Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что получает от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых работников, без которых производство «просто встает». Поэтому он предложил заменить мобилизованных ценных сотрудников на неработающих россиян. По мнению парламентария, безработные точно захотят поехать на спецоперацию, ведь служба в армии не только почетна, но и хорошо оплачивается.
Мнение экспертов и общественности по этому поводу разделилось: одни считают, что в условиях нестабильной экономики не следует мобилизовывать сотрудников предприятий, особенно ключевых специалистов. Поэтому в этом случае на помощь придут неработающие россияне.
Но, с другой стороны, некоторые забывают о том, что при мобилизации военкоматы руководствовались определенными критериями: учитывался возраст, служба в армии и наличие определенных военно-учетных специальностей. Не все безработные подходят под эти параметры.
Более того, призыв в рамках мобилизации исключительно неработающих россиян, без граждан-работников, нарушит конституционный принцип равенства.
Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов, поддерживают ли они инициативу мобилизовывать безработных? Есть ли в этом плюсы? Какие существуют опасения? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».
Поддерживает инициативу мобилизации безработных генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Идаванг» в Островском районе Татьяна Шарыгина. Она на собственном опыте столкнулась со сложностями работы предприятия из-за призыва на военную службу ценных сотрудников, замену которым не найти.
Фото: РБК Петербург
Военный комиссариат призывает тех, кто подходит под определенные параметры, фактор отсутствия работы никак не влияет на решение, объясняет депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов. Поэтому неправильно приоритетно мобилизовывать неработающих граждан.
Во время частичной мобилизации уже был обозначен приоритет привлечения на воинскую службу граждан, стоящих на бирже труда, рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта, вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. На его взгляд, депутат Госдумы Максим Иванов обратил внимание на то, что процесс мобилизации должен быть равномерным, не вызывать сложности на предприятиях из-за призыва сотрудников на военную службу.
Неработающие граждане — это вовсе не тунеядцы, у них существуют различные уважительные причины, считает генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова. Поэтому отсутствие работы — не повод мобилизовывать эту категорию граждан в первую очередь.
По словам гвардии полковника в запасе, заместителя председателя Псковской городской Думы Владимира Воробьева, в российском законодательстве прописан порядок мобилизации граждан, распределенный на три очереди. Неправильно призывать только категорию безработных граждан, так как это нарушение принципа равенства.
Мобилизация — это объединение всех сил на решение поставленной задачи, только правительство может определить первоочередность призыва, уверен заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин. Он отметил, что на производствах и предприятиях в первую волну мобилизации можно было отстоять право на бронь ценных сотрудников.
Многие руководители промышленных предприятий высказывали нам точку зрения о том, что мобилизация в варианте 2022 года, когда военкомы идут в первую очередь на предприятия, негативно отразилась на производственном процессе. С учетом серьезных проблем с профессиональными кадрами в регионе.
Авторы таких инициатив, как приоритетная мобилизация безработных, по сути преподносят мобилизацию как некое наказание. Попытки законодательно закрепить приоритет отправки на службу в российскую армию в первую очередь безработных, заключенных или тех, кто «родину недостаточно любит», могут девальвировать конституционную обязанность защищать свою Родину.
Анастасия Сливинская