Общество

Мусорные контейнеры для деревень Островского района изготовят в местной колонии

Исправительная колония №2 УФСИН России по Псковской области (Островский район, деревня Крюки) изготовит контейнеры для твёрдых бытовых отходов и подготовит мусорные площадки для Бережанской волости Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Заместитель начальника учреждения – начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 УФСИН России по Псковской области Сергей Даньшов встретился с главой муниципального образования «Бережанская волость» Татьяной Ивановой. Представитель ИК-2 подробно рассказал о производственных возможностях исправительного учреждения, предоставил каталог выпускаемой продукции и подчеркнул, что колония уже не первый год сотрудничает с органами власти, выполняя заказы для государственных и муниципальных нужд. Для этого в учреждении имеются все необходимые ресурсы.

В результате разговора главу сельского поселения заинтересовала продукция металлообрабатывающего цеха, которая могла бы послужить дополнительной инфраструктурой для муниципального образования. Участники встречи пришли к соглашению о заключении контракта на изготовление контейнеров для твёрдых бытовых отходов и площадок для них. В настоящий момент производится расчет точной стоимости продукции.

«Продукция учреждений УФСИН России по Псковской области выгодно отличается ценой и качеством. Обеспечение лиц, отбывающих наказание, работой позволяет развивать производственный сектор и способствует успешной ресоциализации после освобождения», - добавили в ведомстве.