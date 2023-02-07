Общество

Самую полезную и бесполезную кашу назвала диетолог

Все каши — это источник энергии и сложных долгих углеводов. Но, помимо углеводов, хотелось бы, чтобы в продукте содержались полезные витамины и минералы. С этой точки зрения самыми полезными кашами являются геркулесовая каша (плющеный геркулес), гречневая каша и бурый неочищенный дикий рис, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Дело в том, что все питательные вещества, витамины, макро- и микроэлементы, клетчатка содержатся в оболочке зерна, поэтому все неочищенные каши, все каши темного цвета являются самыми полезными», — цитирует её агентство «Прайм».

В гречке, например, содержится большое количество таких полезных микроэлементов, как железо, магний, фосфор, цинк, медь, кальций и множество других. Кроме того, она богата витаминами, среди которых A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевая кислота), P (рутин), PP (никотиновая кислота).

Также у гречки богатый состав аминокислот, точнее, «весь список незаменимых аминокислот».

«Кроме того, гречка позволяет нормализовать пищеварение, улучшить метаболизм, липидный и водно-солевой обмен, а также снизить уровень сахара в крови», — отметила диетолог.

Другая ситуация с белым рисом и манкой. Манка — это дробленая пшеница, а белый шлифованный рис — это рис, с которого сняли оболочку, в которой и заключаются все полезные питательные вещества. Таким образом, белый шлифованный рис ничего, кроме углеводов, не содержит. «Ни витаминов, ни микроэлементов, ни клетчатки в белом рисе нет», — уверяет Елена Тихомирова.

Поэтому белый рис и манка — это каши, в которых нет практически ничего полезного.