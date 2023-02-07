Общество

50 тысяч рублей взыскали в пользу пострадавшего на детской площадке в Пскове ребёнка

50 тысяч рублей взыскали в пользу 9-летнего ребенка, получившего травму на муниципальной детской площадке в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле 2022 года из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке образовался дефект, который послужил причиной получения травмы несовершеннолетним. В результате травмы ребенку постановлен диагноз: ушибленная рана височной части головы. При этом он испытал сильный стресс, страх за свое здоровье, наблюдался у врача-невролога, отметили в ведомстве.

Прокуратура города Пскова направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда с казны муниципального образования «Город Псков» в лице управления городского хозяйства администрации Пскова.

«Требования прокурора удовлетворены. Благодаря прокурору в пользу ребенка взыскана сумма в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», - добавили в пресс-службе.