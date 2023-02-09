Общество

Росприроднадзор вновь оспорит в суде безлицензионное использование подземных вод в Псковском районе

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал доводы СЗМУ Росприроднадзора в деле о безлицензионном пользовании недрами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: СЗМУ Росприроднадзор

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения предыдущих судов, отказавших Росприроднадзору о взыскании с МП Псковского района «Коммунальные услуги» свыше 26 млн рублей ущерба, причиненного недрам безлицензионной добычей подземных вод.

Ведомство в 2021 году рассмотрело материалы, в которых содержалась информация о добыче МП Псковского района «Коммунальные услуги» подземных вод из артезианских скважин для обеспечения водоснабжения деревень Неелово, Тямша, Соловьи и Глоты Псковской области.

В рамках проверки установлено, что компании в 2014 году на баланс передали артезианские скважины, но до 2021 года лицензии на добычу подземных вод не оформили.

На основании данных о добыче подземных вод с января 2020 года по сентябрь 2021 года в объеме, превышающем 968 тысяч кубических метров произвели расчет вреда, причиненного недрам безлицензионной добычей. Сумма вреда превысила 26 млн рублей.

В добровольном порядке ущерб не был возмещен. Управление обратилось с иском в суд о принудительном взыскании.

Суды двух инстанций в удовлетворении требований отказали, так как в действиях компании, по мнению суда, усматривалась крайняя необходимость, а добыча подземных вод без лицензии, не привела к причинению вреда.

Кассационная инстанция посчитала доводы судов предыдущих инстанций несостоятельными.

При новом рассмотрении суду надлежит учесть указанные доводы и оценить доказательства участников процесса.