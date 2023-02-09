Общество

Архитекторы разработают проекты развития дли семи городов Псковской области

Около 50 молодых архитекторов из Московского архитектурного института под руководством 12 опытных кураторов приедут в Псковскую область для участия в проекте «Архитектурная экспедиция», направленном на развитие малых городов и сел Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Представители МАРХИ совместно с псковскими архитекторами разработают концептуальные проекты развития 7 объектов различных типов на территории Пскова, Порхова, Печор, Гдова, Палкино, села Середка.

Итоговая концепция, созданная молодыми специалистами, будет включать предложения по архитектурному образу, потенциальному экономическому профилю, функциональному использованию и объемно-планировочным решениям объектов с целью их перепрофилирования и восстановления.

Разработанные проекты могут быть использованы руководством муниципалитетов для привлечения федерального финансирования, а также при формировании технических заданий для объектов инфраструктуры.

«Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий», который реализуется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Организаторами проекта выступили Фонд инвестиционного развития Псковской области, Московский архитектурный институт (государственная академия) при поддержке АНО «Креативная экономика».