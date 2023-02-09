Общество

Льготное лекарственное обеспечение находится на особом контроле правительства Псковской области

Льготное лекарственное обеспечение находится на особом контроле Правительства Псковской области, и в прошлом году комитетом по здравоохранению региона была проведена большая работа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По состоянию на 1 января 2023 года количество отсроченных льготных рецептов составила 797 единиц, а на начало прошлого года – 1721 единица, то есть за год уменьшилось в 2,2 раза. По состоянию на 1 февраля количество отсроченных рецептов – 619. Из них в наличии, но пациенты ещё не пришли за ними – 35%. Примерно 50% лекарств ожидается поступление.

«Ассортимент лекарственных средств достаточен для полного удовлетворения потребностей людей, в то же время наблюдается отсутствие лекарств в аптеке по некоторым препаратам, в особенности зарубежных производителей. Проблемными позициями являются антибиотики в детских лекарственных формах и некоторые препараты для лечения заболеваний нервной системы. При этом практически все дефицитные позиции имеют аналогичные лекарственные средства отечественного или зарубежного (под другим торговым наименованием) производства. В случае невозможности замены на отечественный аналог (при его отсутствии или индивидуальной непереносимости) по согласованию с лечащим врачом, можно подобрать терапевтическую замену из препаратов аналогичного действия», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

При этом всего в регионе льготными лекарствами обеспечивается 60 тысяч человек, или каждый десятый житель региона. В день выписывается более 1,5 тыс рецептов. среднем на одного пациента в год выделяется 16–51 тысяч рублей на приобретение льготных лекарств.

При этом в Псковской области есть 8 пациентов, которые получают препараты на сумму 1,2 млн рублей в месяц каждый. А один пациент обеспечивается препаратом стоимостью 26 млн рублей в год. Ежегодно увеличивается финансирование приобретения льготных лекарств. «В этом году в бюджете области заложено 940 млн рублей на льготные лекарства (в прошлом году – 925,7 млн рублей). Сумма не окончательная, и при необходимости дополнительно финансирование будет изыскиваться из резервных источников бюджета области», - отметила первый заместитель губернатора области Вера Емельянова.

Кстати, как отметила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко, Псковская область вошла в топ 8 регионов России, где на 3% стало больше льготников, которые отказались от монетизации льгот и предпочитают получать лекарства на руки (льготные получатели лекарств могут выбрать такую опцию). Это тоже важный показатель, что лекарства люди получают в срок и вовремя.

По вопросам льготного обеспечения лекарств жители области могут обратиться по телефону: 8 (8112) 57-70-48.