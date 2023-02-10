Общество

Фармаколог рассказал, нужно ли бояться антибиотиков в продуктах

Мясо и молоко, которые люди могут купить в магазине, не должны содержать антибиотиков, но все же сельское хозяйство остается источником устойчивых к антибиотикам бактерий. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава, клинический фармаколог Андрей Дехнич.

«Продукты животноводства, которые попадают на прилавки, антибиотиков должны уже не содержать — производители обязаны выдерживать сроки, чтобы из организма животного антибиотик полностью вывелся. Но в окружающую среду все равно в итоге попадают бактерии, у которых есть гены устойчивости. Сейчас рядом с фермой может жить какой-нибудь безобидный микроб, устойчивый к антибиотикам, а потом он поделится своими генами резистентности с патогеном, опасным для человека», — рассказал Дехнич.

Ученый добавил, что с этой проблемой в мире борются уже несколько десятилетий. Основные меры включают ограничение применения антибиотиков и разработку отдельных препаратов для животных, пишет «Газета.Ru».