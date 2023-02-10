Общество

Путин наградил руководителя псковского медучреждения

Президент России Владимир Путин наградил руководителя медучреждения из Псковской области. Соответствующий указ главы государства от 11.02.2023 № 81 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

В соответствии с текстом документа, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская межрайонная больница» Елена Уткина награждена медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Елена Уткина назначена на должность главного врача Псковской межрайонной больницы в 2015 году. До этого долгое время работала главврачом в Псковской городской больнице №2. Общий стаж работы в отрасли здравоохранения составляет более 40 лет.