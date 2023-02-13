Общество

Безопасные способы оплаты задолженностей напомнили псковичам

Портал «Госуслуги» является универсальным сервисом для того, чтобы узнать о своих задолженностях, а также решить вопрос в рамках исполнительного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Благодаря данному сервису граждане экономят своё время, не обращаясь к судебному приставу напрямую, отметили в ведомстве.

Чтобы узнать о своей задолженности, жители региона могут воспользоваться перечнем «Популярные услуги», далее из предложенных категорий следует выбрать Федеральную службу судебных приставов. Также воспользоваться услугой можно и через систему поиска, в поле которой рекомендуется ввести аббревиатуру «ФССП».

Граждане не только могут узнать о своих долгах, но и произвести оплату. На портале «Госуслуги» в рамках сервиса подачи заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов граждане теперь могут направлять в том числе заявления об ошибочно числящихся за ними чужих долгах. Такая ситуация может возникнуть, например, если ФИО гражданина полностью совпадает с данными настоящего должника.

При подаче заявления нужно указать обстоятельства и загрузить документы, подтверждающие отсутствие отношения к долгу (копию документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС).

Действует сервис «Ход снятия ограничения выезда из России», созданный Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сервис позволит гражданам-должникам с помощью информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Также можно воспользоваться сервисом делегирования полномочий. Данная платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.