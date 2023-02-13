Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Гражданский долг как особая привилегия – за службу в армии планируют добавлять баллы при поступлении в вузы и ссузы;

В тревожном ожидании – на 21 февраля намечено послание Владимира Путина;

Денег много не бывает: наш регион получит значительные суммы на реализацию проектов комфортной городской среды, фестиваль «Виноград» и развитие туризма;

Не эффективно и не результативно: по мнению прокуратуры, в нашем регионе именно так использован миллиард рублей из финансирования нацпроектов и госпрограмм;

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.