Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Гражданский долг как особая привилегия – за службу в армии планируют добавлять баллы при поступлении в вузы и ссузы;
- В тревожном ожидании – на 21 февраля намечено послание Владимира Путина;
- Денег много не бывает: наш регион получит значительные суммы на реализацию проектов комфортной городской среды, фестиваль «Виноград» и развитие туризма;
- Не эффективно и не результативно: по мнению прокуратуры, в нашем регионе именно так использован миллиард рублей из финансирования нацпроектов и госпрограмм;
- И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.
Трансляция завершена.