Общество

УФСИН опровергло информацию о массовом заражении туберкулёзом в себежской колонии

УФСИН России по Псковской области опровергло информацию о массовом заражении туберкулёзом в исправительной колонии №6 (поселок Сосновый Бор Себежского района).

«В ряде Telegram-каналов опубликована информация о том, что в ИК-6 УФСИН России по Псковской области произошло массовое заражение туберкулёзом. Данная информация не соответствует действительности. В текущем году случаев заболевания туберкулёзом среди осужденных зарегистрировано не было», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Медицинское обеспечение в исправительном учреждении организовано в соответствии с действующим законодательством, добавили в пресс-службе.